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الشرطة اليونانية: مقتل امرأة بانفجار قنبلة بمدينة تسالونيكي

10:14 ص السبت 03 مايو 2025

اليونان

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تسالونيكي، اليونان- (أ ب)

قُتلت إمرأة لدى انفجار قنبلة كانت تحملها في مدينة تسالونيكي اليونانية حسب ما ذكرته الشرطة.

وقالت الشرطة، إن المرأة 38 عاما كانت على ما يبدو تحمل القنبلة لوضعها خارج بنك قريب حوالي الساعة الخامسة صباحا.

وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار بواجهات العديد من المحلات التجارية والمركبات.

وقالت الشرطة إن المرأة كانت معروفة لدى السلطات بعد مشاركتها في العديد من عمليات السرقة السابقة، وأضافت أنها تحقق في علاقاتها المحتملة بجماعات يسارية متطرفة.

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اليونان مدينة تسالونيكي الشرطة اليونانية
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