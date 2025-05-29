بريطانيا: مستمرون برفض إصدار تراخيص لسلع عسكرية إلى إسرائيل

وكالات

أكدت صحيفة "التلجراف" نقلا عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية، الخميس، معارضة المملكة المتحدة توسيع العمليات العسكرية في غزة.

ودعا المتحدث باسم الحكومة البريطانية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هجومها والسماح فورا بوصول المساعدات، مؤكدا أن استمرار لندن برفض إصدار تراخيص لسلع عسكرية قد تستخدمها إسرائيل بالصراع.

وفي أواخر مارس الماضي، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن بلاده تبقي جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل قيد المراجعة.

وقال هيلي، "ليس لدينا أي خطط لإجراء أي تغييرات على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".