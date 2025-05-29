سموتريتش: سأسقط الحكومة إذا أدركت أنها تتجه إلى إنهاء الحرب

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إنه سيسقط الحكومة فورا إذا أدرك أنها تتجه إلى إنهاء الحرب من دون نصر حاسم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سموتريتش يشترط صفقة استسلام كاملة من حماس تشمل تحرير جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، بينما يعارض في الوقت نفسه الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ووصفهم بأنهم "قتلة أيديهم ملطخة بالدماء"، وفق تعبيره.

بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إنه لا يجوز التراجع وسيكون إيقاف القتال في غزة خطأ تاريخيا.

وهدد بن غفير، بالانسحاب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي إذا تجاوزت خطي الأحمر الذي يدركه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جيدا، زاعما أن "لا صفقة حاليا تعيد جميع الأسرى وعلينا الاعتراف بالحقيقة نحن نُبعد أكثر إمكانية تحرير الباقين".

وأشار بن غفير، إلى أن موقفه من صفقات التبادل واضح جدا و"أعتقد أننا يجب أن نستمر في عمليات السحق ومواصلة الانتصار".