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أمريكا.. إدارة ترامب تستأنف على قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية

10:11 ص الخميس 29 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت استئنافا على قرار المحكمة الفيدرالية الأمريكية بوقف الرسوم الجمركية.

وأوضح البيت الأبيض في تعليقه على قرار المحكمة الفيدرالية بوقف التعريفات الجمركية، أنه ليس من حق القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن محكمة التجارة الدولية الأمريكية أصدرت قرارا بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن المحكمة الفيدرالية الأمريكية قضت بأن ترامب تجاوز سلطته في فرض الرسوم الجمركية.

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