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بالفيديو.. ألمانية تستمر بالهتاف "فلسطين حرة" خلال اعتقالها

06:24 م الإثنين 26 مايو 2025

ألمانية تستمر بالهتاف ''فلسطين حرة'' خلال اعتقالها

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وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تواصل الهتاف "فلسطين حرة" أثناء سحبها واعتقالها من قبل الشرطة الألمانية، خلال مظاهرة مؤيدة للقضية الفلسطينية في العاصمة برلين.
وشهدت عدة مدن أوروبية، من باريس، برلين، وبروكسل، وستوكهولم، خروج المئات للمطالبة بوقف الحرب على غزة.
وذكرت قناة "تيلي سور" الفنزويلية أن المظاهرات الكبرى سُجلت في باريس، برلين، ويستوكهولم، حيث اختار المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بممارسة الغزو الذي يهدف إلى السيطرة على غزة وتهجير سكانها الأصليين.
وقال المتظاهرون أنه لا يوجد حكم على أي شخص أو دولة حرمان شعب لا يملك حقوقه أو تهجيره أو يقوم بأعمال عنف ضد سكانه.
وقامت منظمة تنظيمية فلسطينية في باريس في ساحة البورصة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك عن طريق حرية قوافل المساعدات الإنسانية المنتظرة على حدود غزة.

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