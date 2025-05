من الصفعة للنفي للإقرار "بالمُزحة".. ماذا حدث بين ماكرون وزوجته؟

القاهرة- مصراوي

بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو تظهر فيه بريجيت ماكرون وكأنها تصفع زوجها لحظة وصولهما إلى فيتنام، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجميع إلى "الهدوء"، نافياً أن تكون هناك "مشادة" بينه وبين زوجته، وأكد أن الأمر لا يعدو كونه "مزاحاً" بينهما.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الإثنين 26 مايو 2025، قال ماكرون: "منذ ثلاثة أسابيع، هناك من شاهد مقاطع فيديو وظن أنني كنت أتعاطى الكوكايين، أو أنني دخلت في عراك بالأيدي مع رئيس تركي، والآن يعتقدون أنني على خلاف مع زوجتي. لا شيء من هذا صحيح".

ما حدث في المطار

الفيديو الذي صوّرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية مساء الأحد في مطار هانوي، أظهر لحظة فتح باب الطائرة الرئاسية، وظهور ماكرون داخلها، ثم قيام زوجته بوضع يديها بسرعة على وجهه في لقطة فُهمت من البعض على أنها صفعة.

الرئيس بدا مندهشًا للحظة، لكنه سرعان ما التفت ليحيي مستقبليه. بعد ذلك، نزل الزوجان من الطائرة، ومد ماكرون يده لزوجته كعادته، لكنها لم تمسك بها، بل أمسكت بدرابزين السلم.

MACRON GOT FACEPALMED BY HIS WIFE pic.twitter.com/TRDriMNQma

— Khalissee (@Kahlissee) May 26, 2025