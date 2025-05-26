بعد نسيانه لساعات.. مصرع طفل داخل سيارة مدرسية في المغرب

القاهرة- مصراوي:

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات حتفه إثر اختناقه داخل سيارة مدرسية مغلقة الأبواب في منطقة ساحل بوطاهر قرب مدينة تاونات، بعدما نسيه السائق داخل المركبة بعد انتهاء الدوام المدرسي يوم الجمعة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السائق كان مكلفًا بنقل الطفل إلى منزله، لكنه غادر السيارة دون قصد، متوجهًا إلى مكان عمله في نفس المؤسسة التعليمية، ما تسبب في بقاء الطفل داخل السيارة لساعات طويلة قبل اكتشاف وفاته.

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تفاصيل بشأن حادثة وفاة طفل داخل سيارة بمنطقة ساحل بوطاهر بإقليم تاونات، مُفيدةَ بأن الطفل المتوفى ذي الست سنوات، يُحتمل أنه تعرّض للاختناق بعدما ظلّ داخل السيارة التي نزل منها السائق الذي اعتاد نقله للمدرسة التي يشتغل بها.



وأفاد… pic.twitter.com/i3Jas0ZuxS — Hespress هسبريس (@hespress) May 24, 2025

وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس بفتح تحقيق معمق لكشف الملابسات، وشمل ذلك إجراء تشريح طبي للجثة لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

هذا الحادث أثار ردود فعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبرت أوساط واسعة من المواطنين عن حزنهم واستيائهم، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة وتعزيز إجراءات السلامة في وسائل النقل المدرسي لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.