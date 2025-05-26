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بعد نسيانه لساعات.. مصرع طفل داخل سيارة مدرسية في المغرب

02:47 م الإثنين 26 مايو 2025

مصرع طفل داخل سيارة مدرسية في المغرب

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القاهرة- مصراوي:

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات حتفه إثر اختناقه داخل سيارة مدرسية مغلقة الأبواب في منطقة ساحل بوطاهر قرب مدينة تاونات، بعدما نسيه السائق داخل المركبة بعد انتهاء الدوام المدرسي يوم الجمعة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السائق كان مكلفًا بنقل الطفل إلى منزله، لكنه غادر السيارة دون قصد، متوجهًا إلى مكان عمله في نفس المؤسسة التعليمية، ما تسبب في بقاء الطفل داخل السيارة لساعات طويلة قبل اكتشاف وفاته.

وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس بفتح تحقيق معمق لكشف الملابسات، وشمل ذلك إجراء تشريح طبي للجثة لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

هذا الحادث أثار ردود فعل قوية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبرت أوساط واسعة من المواطنين عن حزنهم واستيائهم، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة وتعزيز إجراءات السلامة في وسائل النقل المدرسي لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.

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