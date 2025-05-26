القاهرة- مصراوي:

أعلن مكتب الادعاء في كانتون فاليه، جنوب غرب سويسرا، الأحد، العثور على جثث 5 متزلجين في منطقة جبلية قرب منتجع زيرمات الشهير، بعد تلقي بلاغات عن وجود زلاجات مهجورة على ارتفاع يقارب أربعة آلاف متر، ما أثار استنفارًا واسعًا من فرق الإنقاذ والسلطات المحلية.

ووفقًا لبيان صادر عن الادعاء، فإن عددًا من المتزلجين أبلغوا، ظهر السبت، عن مشاهدتهم زلاجات متروكة في منطقة جبلية وعرة تقع على سفوح جبل ريمبفيشهورن، الذي يبلغ ارتفاعه 4199 مترًا، والواقع شرق زيرمات وجنوب قرية ساس في، وهي منطقة يقصدها المتزلجون المحترفون نظراً لطبيعتها الثلجية الحادة والتحديات التي تفرضها.

وعقب تلقي البلاغات، أطلقت السلطات عمليات بحث جوية وأرضية مكثفة، بمشاركة فرق إنقاذ ومروحيات تابعة لشركة الطيران المحلية "إير زيرمات".

وأسفرت هذه العمليات، التي استمرت لساعات، عن العثور على ثلاث جثث مدفونة وسط ما وصفه مسؤولون بأنه انهيار جليدي جزئي، وذلك على بعد مئات الأمتار من الموقع الذي عُثر فيه على الزلاجات.

أما الجثتان الأخريان، فقد عُثر عليهما في منطقة أعلى من الجبل، في ظروف جوية صعبة ومعقدة، مما أعاق جهود فرق الإنقاذ التي واجهت رياحًا قوية وتساقطًا للثلوج في موقع الحادث.

وأشار مكتب الادعاء إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بهدف تحديد هويات الضحايا وكشف الملابسات التي أدت إلى مصرعهم، فيما لم تُعلن السلطات بعد جنسيات المتوفين، وما إذا كانوا ضمن مجموعة واحدة أم من فرق مختلفة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت شركة "إير زيرمات" أن تضاريس المنطقة وانخفاض درجات الحرارة شكلتا تحديات إضافية أمام عمليات البحث، التي جرت على ارتفاعات شاهقة وسط بيئة جبلية تُعرف بتقلبات الطقس السريعة.

وتُعد زيرمات من أبرز وجهات التزلج الشتوية في أوروبا، وتستقطب آلاف الزوار سنويًا، خاصة من بريطانيا ودول أوروبا الغربية. وتتميز المنطقة بجغرافيا معقدة ومرتفعات وعرة تتطلب مهارات عالية من المتزلجين، فضلًا عن مخاطر الانهيارات الثلجية، التي تُسجّل بمعدلات موسمية في المنطقة.