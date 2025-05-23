مسؤولون أمريكيون: جميع ركاب الطائرة التي تحطمت في سان دييغو لقوا حتفهم

(د ب أ)

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الجمعة أن جميع الستة أشخاص الذين كانوا على متن طائرة صغيرة يعتقد أنهم لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة في مدينة سان دييجو غربي الولايات المتحدة.

وقال دان إيدي، مساعد رئيس إدارة الإطفاء في سان دييجو لدى سؤاله عما إذا كان هناك أي ناجين: "لا أعرف في هذه المرحلة، لكن لا، لا أعتقد ذلك".

وتحطمت الطائرة الصغيرة من طراز "سيسنا" في ساعة مبكرة من أمس الخميس، مما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب في شارع سكني في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا.

وذكرت إدارة الإطفاء أنه سرعان ما تم احتواء معظم الحرائق. وتعرضت 10 منازل على الأقل لأضرار أو دمرت، واندلعت النيران في عدة سيارات.