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بالفيديو.. مشاهد مروعة لتحطم طائرة في حي سكني في كاليفورنيا

10:09 م الخميس 22 مايو 2025

تحطم طائرة في حي سكني في كاليفورنيا

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وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الخميس، مقاطع فيديو وثّقت لحظة تحطم طائرة صغيرة في حي سكني تابع للجيش بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثمانية آخرين، وفق ما أعلنت شرطة المدينة.

وقالت إدارة شرطة سان دييغو، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الحادث ألحق أضرارًا بنحو 10 مبانٍ، وأدى إلى اشتعال النيران في عدة منازل وسيارات داخل الحي السكني.

وفي مؤتمر صحفي، وصف مساعد رئيس إدارة الإطفاء في سان دييغو، دان إيدي، المشهد بأنه "أشبه بلقطة من فيلم سينمائي"، مشيرًا إلى أن جميع الضحايا المؤكد وفاتهم كانوا على متن الطائرة، التي تتسع لـ8 إلى 10 أشخاص، بينهم الطيار. وحتى ظهر الخميس، لم تُحدد السلطات العدد الدقيق للركاب أو هوياتهم.

وبحسب بيانات الرحلة المنشورة على موقع "FlightAware"، فإن الطائرة، وهي من طراز Cessna C550 ومصنعة عام 1985، كانت قد أقلعت مساء الأربعاء من مطار تيتر بورو في نيوجيرسي، وتوقفت صباح الخميس في ويتشيتا بولاية كانساس، قبل أن تتجه إلى مطار مونتغومري-غيبس التنفيذي في سان دييغو، حيث كانت في طريقها إليه لحظة التحطم.

وأكد إيدي أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين سكان المنازل المتضررة، واصفًا الأمر بـ"أفضل نتيجة ممكنة في ظل هذه الظروف"، بينما أشار إلى وجود تسرب واسع للوقود، دفع فرق الطوارئ لإجلاء عدد من الأحياء المجاورة ونشر فرق مواد خطرة للمساعدة في التعامل مع الوضع.

وأوضح القبطان في البحرية الأمريكية، روبرت هيلي، أن جميع المنازل المتضررة تتبع لإسكان الجيش، وأن العائلات التي تم إجلاؤها "قد تبقى لفترة خارج منازلها"، مع تعهّد البحرية بتوفير مساكن بديلة مؤقتة لهم إذا لزم الأمر.

من جانبه، وصف رئيس شرطة سان دييغو، سكوت واهل، المشهد بقوله: "كان الوقود النفاث يسيل في الشارع، وكل شيء كان يحترق في الوقت نفسه. كان الأمر مروعًا جدًا".

وأظهرت اللقطات الجوية دمارًا كاملًا لأحد المباني السكنية، إلى جانب احتراق عدد من السيارات.

,أكد عضو مجلس المدينة، راؤول كامبيلو، أن "العديد من المنازل فُقدت"، مضيفًا: "نصلي من أجل الضحايا وسنساعد المتضررين في التعافي".

وأغلقت السلطات مدرستين ابتدائيتين في محيط الحادث كإجراء احترازي، فيما دعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

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