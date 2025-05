بالفيديو.. مشاهد مروعة لتحطم طائرة في حي سكني في كاليفورنيا

وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الخميس، مقاطع فيديو وثّقت لحظة تحطم طائرة صغيرة في حي سكني تابع للجيش بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثمانية آخرين، وفق ما أعلنت شرطة المدينة.

وقالت إدارة شرطة سان دييغو، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الحادث ألحق أضرارًا بنحو 10 مبانٍ، وأدى إلى اشتعال النيران في عدة منازل وسيارات داخل الحي السكني.

The Cessna 550 plane crashed in San Diego's Murphy Canyon neighbourhood around 3.47am during a period of dense fog.

