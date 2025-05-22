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جريمة ليلية جنوب الخليل.. مستوطنون يحرقون منزلًا لعائلة فلسطينية

01:13 م الخميس 22 مايو 2025

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رام الله - (د ب أ)

أفاد مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، بأن مستعمرين أحرقوا منزلا قرب مدخل قرية بيرين جنوب شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن رئيس المجلس القروي في قرية بيرين فريد برقان، قوله إن "مستوطنين أقدموا على إحراق منزل مواطن حيث اشتعلت النيران فيه وانفجرت أنبوبة الغاز بسبب النيران، ما أسفر عن أضرار جسيمة فيه".

عاجل| مستوطنون يحرقون منزلا بالقرب من مدخل قرية بيرين جنوب الخليل. pic.twitter.com/bKC6AY9aVf

— Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) May 21, 2025 ">

وأضاف أن "المنزل يؤوي 10 أفراد، وقد اضطرت العائلة إلى ترك منزلها في الليل في الأشهر الماضية نتيجة اعتداءات المستعمرين وتهديداتهم للعائلات التي تسكن في أطراف القرية".

وأشار إلى أن "اعتداءات المستوطنين ن المتكررة على منازل المواطنين بتكسير الأبواب والنوافذ ومحاولات إحراقها، هدفها تهجيرهم من مساكنهم لصالح التوسع الاستعماري".

وتشهد بلدة بروقين غرب سلفيت انتشار مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي ينفذ فيها عدة اقتحامات منذ أيام.

انتشار مكثف لجيش الاحتلال في بلدة بروقين غرب سلفيت والتي تواجه اقتحاما واسعا منذ أيام. pic.twitter.com/OSZV7iQ1W5

— القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 22, 2025 ">

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رام الله فلسطين مدينة الخليل الضفة الغربية
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