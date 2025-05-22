قائد الجيش اللبناني: إسرائيل تعرقل الانتشار الكامل للجيش في الجنوب

بيروت - (د ب أ)



أفاد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل اليوم الخميس بأن "العدو" الإسرائيلي يعرقل الانتشار الكامل للجيش في الجنوب.



وقال قائد الجيش ، في أمر اليوم، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، :"يصر العدو الإسرائيلي على انتهاكاته واعتداءاته المتواصلة ضد بلدنا وأهلنا، ويواصل احتلال أجزاء من أرضنا، ويعرقل الانتشار الكامل للجيش في الجنوب، ما يمثل خرقا فاضحا لجميع القرارات الدولية ذات الصلة".



وأضاف أن "هذا العيد يأتي في ظل مرحلة ثقيلة بصعوباتها وأخطارها، عقب عدوان شامل شنه العدو الإسرائيلي على لبنان، ولا سيما الجنوب، موقعا آلاف الشهداء والجرحى ومسببا دمارا واسعا في الممتلكات والبنى التحتية".



وأشار إلى أن "هذا العدوان لا تزال آثاره الكارثية حاضرة أمامنا، لكنه أظهر في الوقت نفسه تمسك اللبنانيين بروحهم الوطنية، واحتضانهم أبناء وطنهم خلال العدوان".



ولفت هيكل إلى " الإجراءات الاستثنائية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها، فضلاً عن حفظ أمن الانتخابات البلدية والاختيارية، التي تجسد إرادة لبنان وعزم أبنائه وتمسكهم بالأنموذج اللبناني الفريد، وتطلعهم إلى مستقبل أفضل".



وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

