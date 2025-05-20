طهران- (د ب أ)

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، العلاقات بين بلاده وإقليم كردستان العراق بأنها جيدة جدا ومتنامية، وذلك خلال استقباله لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الذي زار إيران للمشاركة في "منتدى طهران للحوار" والتشاور مع المسؤولين الإيرانيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن عراقجي أعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لزيارة نيجيرفان بارزاني، ووصف العلاقات بين إيران وكردستان العراق بأنها "جيدة جدا ومتنامية".

وفي إشارة إلى أول زيارة خارجية للرئيس بزشكيان إلى العراق وزيارته إلى إقليم كردستان العراق والمفاوضات "المثمرة" التي أجراها مع كبار المسؤولين في العراق والإقليم، أكد عراقجي على اهتمام بلاده الخاص بتوسيع العلاقات مع العراق والإقليم في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحسب مهر.

وفي اللقاء، أعرب رئيس إقليم كردستان العراق أيضا عن ارتياحه لزيارته إلى طهران ومشاركته في الحدث الدولي المهم "منتدى طهران للحوار"، وأعرب عن تقديره لدعم وتعاون إيران مع العراق وإقليم كردستان، مؤكدا على الاهتمام الخاص والجاد الذي يوليه كبار المسؤولين في إقليم كردستان لمتابعة وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة بزشكيان إلى العراق وإقليم كردستان.

كما ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الثنائية، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية الهامة.