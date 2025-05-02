السوداني: العراق سيقدم الحلول لمختلف الأزمات خلال استضافته للقمة العربية المقبلة

بغداد- (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العراق لن يكون بلدا مستضيفا للقمة العربية فقط، وإنما سيقدم الحلول لمختلف الأزمات.

وقال رئيس السوداني في مقابلة تلفزيونية أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق لن يكون بلدا مستضيفا للقمة العربية فقط، وإنما سوف يكون بلدا مبادرا، يقدم الحلول لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، ووجود الرئيس السوري بالقمة مهم بغض النظر على العملية السياسية وطريقة التغيير، لكي يوضح أمام الدول العربية رؤية لسوريا الجديدة"، لافتاً إلى أن "أغلب الدول العربية حريصة على أن تتجاوز سوريا محنتها التي استمرت طيلة عقود، ولن ندخر وسعا في دعم سوريا واحترام خياراتها".

وأضاف: "نمتلك علاقات متميزة مع إيران والولايات المتحدة، والحوار بينهما خطوة مهمة، وأن نجاح التفاوضات بين إيران وأميركا لن ينعكس على دول المنطقة فقط، وإنما على العراق الذي واجه تحديات بحكم العلاقة المتوترة بين البلدين"، قال "نمتلك تجربة ناجحة في الملف الأمني بين العراق والولايات المتحدة في قيادة التحالف الدولي لمواجهة داعش، ومن المؤمل أن تكون الجولة الثالثة بين العراق وأميركا في بغداد لإنضاج صيغة عمل مشتركة أمنيا".

ولفت إلى أن "القضية الفلسطينية ستبقى جذر المشكلة في منطقة الشرق الأوسط، وآن الأوان أن يكون هناك حل جذري لها"، مؤكداً أن "العراق لا يمكن أن يكون تابعاً لأي دولة، فالعراق نقطة التقاء، وليس ساحة للصراع، والنموذج الديمقراطي في العراق فريد من نوعه، وهناك حرية ودستور وتبادل سلمي للسلطة، وأن العراق يمر بأفضل وضع له منذ تأسيس الدولة الحديثة، حيث إن النظام السابق أعدم والدي و5 من أفراد عائلتي خلال الحرب العراقية الإيرانية".

ومن المقرر أن تستضيف بغداد القمة العربية المقبلة في 17 مايو الجاري.