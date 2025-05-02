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أسوشيتد برس: إسرائيل فهمت أنها ستكون مضطرة لقصف إيران بمفردها

11:49 ص الجمعة 02 مايو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الجمعة، إن تل أبيب تبلغ واشنطن بأولوياتها بشأن أي اتفاق مع إيران.

وأشارت مصادر للصحيفة الأمريكية، إلى أن إسرائيل فهمت أنها ستكون مضطرة لقصف إيران بمفردها طالما استمرت المفاوضات بين طهران وواشنطن.

وأوضحت المصادر، أنه ليس واضحا إذا ما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضع الشروط الصارمة التي طالب بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاتفاق مع إيران.

ومطلع الأسبوع الجاري، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تمكنت من قلب الطاولة على إيران وتقويض كثير من تهديداتها لتل أبيب في المنطقة.

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حطم المحور الإيراني لكن ما زال أمامه الكثير لينجزه، مضيفا "أعدنا الإيرانيين 10 سنوات إلى الوراء بعد ما ظنوا أنهم اقتربوا من حيازة سلاح نووي".

وأوضح نتنياهو، أن إسرائيل ستدمر المفاعلات النووية الإيرانية ومنشآت التخصيب لتتأكد من أنهم لن يتمكنوا من التخصيب لأي غرض، مشددا على أن حكومته لن تقبل إلا بتدمير كل قدرات إيران النووية لتتأكد من عدم محاولتهم إحياء برنامجهم مع إدارة أمريكية أخرى.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "لن نقبل بتسوية ملف إيران النووي إلا على الطريقة الليبية".

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جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قصف إيران
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