"لا ناجين".. تحطم طائرة في كولورادو الأمريكية بعد دقائق من إقلاعها (فيديو)

القاهرة- مصراوي

تحطمت طائرة صغيرة بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار روكي ماونتن متروبوليتان بولاية كولورادو الأمريكية، في حادث مروّع أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، بحسب ما أكدته سلطات الإطفاء المحلية.

وقال مارك دوجيرتي، نائب رئيس قسم الإطفاء بمنطقة شمال كولورادو، إن الفرق تلقت بلاغًا يفيد بسقوط طائرة شرق مركز "فلاتيرون كروسينج" التجاري، وعلى الفور تم التوجه إلى الموقع الواقع على طول طريق برينارد.

A small plane crashed near my home in Broomfield, CO. There were no survivors. Thinking of the families who got the phone call today... pic.twitter.com/O8NeRYhG7s