"لا ناجين".. تحطم طائرة في كولورادو الأمريكية بعد دقائق من إقلاعها (فيديو)

القاهرة- مصراوي

تحطمت طائرة صغيرة بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار روكي ماونتن متروبوليتان بولاية كولورادو الأمريكية، في حادث مروّع أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، بحسب ما أكدته سلطات الإطفاء المحلية.

وقال مارك دوجيرتي، نائب رئيس قسم الإطفاء بمنطقة شمال كولورادو، إن الفرق تلقت بلاغًا يفيد بسقوط طائرة شرق مركز "فلاتيرون كروسينج" التجاري، وعلى الفور تم التوجه إلى الموقع الواقع على طول طريق برينارد.

A small plane crashed near my home in Broomfield, CO. There were no survivors. Thinking of the families who got the phone call today... pic.twitter.com/O8NeRYhG7s — Seth Larson (@SethSLarson) May 17, 2025

وأضاف دوجيرتي في تصريحات صحفية: "عند وصولنا، عثر طاقمنا على حريق مشتعِل في موقع تحطم الطائرة. تم إخماد الحريق بسرعة، وبدأنا عمليات البحث عن ناجين، ولكن للأسف لم نعثر على أي منهم".

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد أبلغ الطيار برج المراقبة عبر الراديو بوجود مشكلة في الباب قبيل وقوع الحادث، في حين لم يُعرف بعد عدد الركاب الدقيق على متن الطائرة، وما إذا كان هناك أشخاص آخرون بصحبة الطيار.

ولا تزال السلطات الأمريكية تُجري تحقيقًا شاملًا لتحديد أسباب الحادث، في ظل عدم وجود مؤشرات حتى الآن على أسباب فنية مؤكدة أو ظروف جوية استثنائية وقت الإقلاع.