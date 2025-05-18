وزراء إسرائيليون: يجب إتمام أي صفقة ولو بنصف عدد الأسرى

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن وزراء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إنه يجب إتمام أي صفقة ولو بنصف عدد الأسرى ثم تناقش لاحقا صفقة شاملة.

‏وذكر موقع "أكسيوس"، الأحد، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قدم لحماس وإسرائيل "مقترحا محدثا" لاتفاق وقف النار في غزة.

‏وأكد الموقع الأمريكي، أن ويتكوف يضغط على حماس وإسرائيل للموافقة على المقترح الجديد، مشيرا إلى أن المحادثات حول مقترح ويتكوف "المحدث" بشأن غزة لا تجري في الدوحة ولكن عبر قنوات أخرى.

‏وأوضح الموقع، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رد بإيجاب على مقترح ويتكوف "المحدث" لكنه وضع عدة شروط وتحفظات، فيما لم تقدم حركة حماس ردا إيجابيا حتى الآن وتريد الحصول على ضمانات واضحة بعدم استئناف الحرب.

في المقابل، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن التفاؤل يسود المحادثات الجارية، إذ نقلت عن قيادي بارز في حركة حماس قوله إن الحركة وافقت على إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل هدنة تمتد لشهرين.

وأشار القيادي، إلى أن حماس وافقت على إطلاق سراح ما بين 7 و9 أسرى إسرائيليين مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا والإفراج عن 300 أسير فلسطيني.

وفي المقابل، قال مصدر إسرائيلي للشبكة الأمريكية ذاتها: "إذا أرادت حماس الحديث عن إنهاء الحرب من خلال استسلامها، فسنكون مستعدين".

وكشف مسؤول مطلع على المحادثات أنه "بعد المناقشات بين الدوحة وواشنطن خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة، هناك جهود متجددة من قِبل الوسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار"، وفق تصريحة لـ"سي إن إن".

لكن أكد مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة "رويترز"، أنه لا يوجد تقدم يُذكر في المحادثات التي تتضمن إنهاء الحرب في غزة.

ويتزامن ذلك مع إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطورات جديدة في مسار المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن مكتب نتنياهو: "حتى في هذه اللحظات، يواصل فريق التفاوض الإسرائيلي جهوده في الدوحة لاستنفاد كل الفرص المتاحة من أجل التوصل إلى صفقة، سواء استنادًا إلى مخطط المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أو ضمن إطار يشمل وقف القتال الكامل، وإطلاق سراح جميع الأسرى، ونفي مقاتلي حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح".