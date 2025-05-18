إستونيا تتهم روسيا باحتجاز ناقلة نفط يونانية

موسكو - (د ب أ)

احتجزت روسيا ناقلة النفط "جرين أدماير" التي ترفع علم ليبيريا، والتي غادرت ميناء سيلاماي وكانت تبحر عبر المياه الإقليمية الروسية، حسبما قالت الإذاعة العامة الإستونية اليوم الأحد، نقلا عن وزارة النقل الإستونية.

وقال التقرير إن السفينة مملوكة لشركة الشحن اليونانية "إيجيان شيبنج" وتحمل على متنها شحنة من النفط الصخري، وأشار إلى أنها كانت تتبع مسارا متفقا عليه مسبقا وكانت وجهتها النهائية هي ميناء روتردام الهولندي.

ووقع الحادث بعد ثلاثة أيام من إرسال روسيا طائرة بعد محاولة إستونيا إيقاف ناقلة نفط روسية ضمن أسطول الظل الروسي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وعادة ما تمر السفن التي تغادر ميناء سيلاماي عبر المياه الروسية حيث أن الطريق أكثر أمانا للسفن الكبيرة من المرور في المياه الضحلة في المياه الإقليمية الإستونية.

وقالت وزارة النقل في إستونيا إن هذا هو أول حادث من نوعه وأشارت إلى أنها ستوجه السفن القادمة والمغادرة لميناء سيلاماي بعبور المياه الإقليمية في إستونيا لتجنب تكرار احتجاز روسيا للسفن، وفقا للتقرير.

كان الجيش الإستوني، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي انتهاك طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي 35 المجال الجوي لبلاده المطلة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتعد الدول لاتفيا وإستونيا وليتوانيا من ضمن أكثر المؤيدين لأوكرانيا، حيث يقومون بتزويد كييف بالدعم العسكري والمالي والإنساني في مواجهة الغزو الروسي منذ فبراير عام 2022.