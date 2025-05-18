أمريكا: لن نسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم.. وإيران ترد: البرنامج مستمر

وكالات

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بـ1% من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، بينما أكدت طهران أن التخصيب سيستمر.

وقال ويتكوف، في مقابلة أجراها مع شبكة "أي بي سي" الإخبارية: "لدينا خط أحمر واضح للغاية، وهو تخصيب اليورانيوم. لن نسمح لإيران بامتلاك حتى 1% من قدرتها على التخصيب، وكل هذا يبدأ بموقفنا الثابت، أي صفقة لا تشمل إمكانية التخصيب، ولا يمكننا السماح بذلك، لأن التخصيب يجعل من الممكن صنع أسلحة (نووية)".

وأشار إلى أن "هناك طرق عديدة للولايات المتحدة لتحقيق أهدافها في المفاوضات مع إيران"، مضيفًا "نعتقد أننا سنعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل في أوروبا، ونأمل أن يُفضي إلى نتائج إيجابية".

ومن جانبه، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على تصريحات المبعوث الأمريكي، مؤكدًا أن "التخصيب سيستمر"، موضحًا أن هذه التصريحات بعيدة تمامًا عن واقع مسار المفاوضات.

وقال عراقجي، في تصريحات تلفزيونية: "إذا كانوا مهتمين بالتأكد من أن إيران لن تنتج سلاحا نوويًا، فنحن مستعدون للتعاون في هذا الشأن"، مضيفًا "أما إذا كانت لديهم مطالب غير واقعية، فمن الطبيعي ألا تُلبّى".

ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أول أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران مقترحًا مكتوبًا لتسوية الأزمة بشأن برنامج طهران النووي، الأمر الذي نفته طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أول أمس الجمعة، إن طهران لم تتلق أي مقترحات مكتوبة من واشنطن بشأن اتفاق نووي محتمل.

وفي وقتٍ سابق، صرحت إيران أنها مستعدة، إذا تم رفع العقوبات، لمناقشة الحد من حجم ومستوى تخصيب اليورانيوم مع الولايات المتحدة، لكنها لن توافق أبدًا على وقف برنامجها النووي.

وحتى الآن، تم عقد أربع جولات من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة سلطنة عُمان، لتسوية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكانت أولى هذه اللقاءات عقدت في 12 أبريل الماضي في العاصمة العمانية مسقط، والثانية في 19 أبريل في العاصمة الإيطالية روما، والثالثة في 26 أبريل بمسقط، والرابعة في 11 مايو أيضًا في مسقط.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إنه تم تحديد زمان ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا.