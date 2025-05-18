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فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات

12:44 م الأحد 18 مايو 2025

اصطدام سفينة مكسيكية بجسر في نيويورك

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وكالات

اصطدمت سفينة تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين الشهير صباح اليوم الأحد، أثناء جولة ترويجية في مدينة نيويورك، حيث لامس أعلى صواريها الهيكل السفلي للجسر خلال عبورها النهر.

وأكد عمدة نيويورك أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عدد المصابين بلغ 34 شخصاً، بينهم حالات حرجة.

وتداول رواد الإنترنت مقطع فيديو يوثق لحظة الاصطدام، ظهر فيه صاري السفينة الذي كان يرفع علماً مكسيكياً، وهو يصطدم بجسر بروكلين، وأعقب ذلك انجراف السفينة باتجاه حافة النهر، وسط حالة من الهلع بين المتفرجين الذين سارعوا بالابتعاد عن الشاطئ.

وأعلنت البحرية المكسيكية عبر منشور على منصة "إكس"، أن سفينة التدريب الأكاديمي "كواوهتيموك" تعرضت لأضرار جراء الحادث، مما أدى إلى توقف رحلتها، مشيرة إلى أن حالة الطاقم والمعدات تخضع حالياً للمراجعة بالتعاون مع السلطات المحلية التي تقدم الدعم.

وتُستخدم سفينة "كواوهتيموك" في ختام الدراسة بالأكاديمية البحرية المكسيكية لتدريب طلبة الضباط، وقد انطلقت هذا العام من ميناء أكابولكو في السادس من أبريل وعلى متنها 277 فرداً.

وكانت الرحلة المقررة للسفينة تشمل زيارة 22 ميناءً في 15 دولة حول العالم، من بينها كينغستون في جامايكا، وهافانا في كوبا، وكوزوميل في المكسيك، ونيويورك في الولايات المتحدة، خلال مدة إجمالية تصل إلى 254 يوماً، منها 170 يوماً في عرض البحر و84 يوماً في الموانئ.

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اصطدام سفينة جسر بروكلين البحرية المكسيكية
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