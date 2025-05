فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات

وكالات

اصطدمت سفينة تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين الشهير صباح اليوم الأحد، أثناء جولة ترويجية في مدينة نيويورك، حيث لامس أعلى صواريها الهيكل السفلي للجسر خلال عبورها النهر.

وأكد عمدة نيويورك أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عدد المصابين بلغ 34 شخصاً، بينهم حالات حرجة.

وتداول رواد الإنترنت مقطع فيديو يوثق لحظة الاصطدام، ظهر فيه صاري السفينة الذي كان يرفع علماً مكسيكياً، وهو يصطدم بجسر بروكلين، وأعقب ذلك انجراف السفينة باتجاه حافة النهر، وسط حالة من الهلع بين المتفرجين الذين سارعوا بالابتعاد عن الشاطئ.

