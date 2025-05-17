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تونس في قمة بغداد: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها غير المسبوقة بغزة

04:28 م السبت 17 مايو 2025

وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي

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وكالات

قال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، نشهد أوضاعًا خطيرة في الأراضي الفلسطينية مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة.


وشدد النفطي، خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثين في العاصمة العراقية بغداد، على أنه يجب محاسبة الكيان الإسرائيلي المحتل على جرائمه التي لم تشهدها البشرية من قبل.


وأكد أن العدوان الهمجي على غزة يمثل تحديًا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، مضيفًا "نرفض تهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني لاستعادة كل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".


وتابع وزير الخارجية التونسي: "عملية التدمير الممنهج للفلسطينيين تتفاقم في كل يوم وحجم الكارثة يفرض علينا التدخل العاجل"،


وفيما يتعلق بالأوضاع الأخيرة التي شهدتها طرابلس، أعرب وزير الخارجية التونسي عن بالغ القلق إزاء التطورات الخطيرة في ليبيا، داعيًا إلى تسوية سياسية شاملة.


وقال النفطي، إن تونس مستعدة لاستضافة حوار ليبي ليبي من أجل الحفاظ على وحدتها، كما أكد مساندة بلاده لإيجاد حل سياسي في اليمن والسودان.


وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الـ34 بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب فضلا عن ممثلين لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

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محمد علي النفطي وزير الخارجية التونسي قطاع غزة القمة العربية القضية الفلسطينية
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