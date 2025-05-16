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أوكرانيا: خسارة مقاتلة "إف 16" ثالثة بعدما قفز الطيار بمظلة

12:47 م الجمعة 16 مايو 2025

مقاتلات إف-16

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كييف- (د ب أ)

أفادت التقارير الرسمية اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا فقدت الاتصال بطائرة مقاتلة "إف 16" أمريكية الصنع، خلال عملية، وهذه هي المرة الثالثة التي يخسر فيها سلاح الجو الأوكراني طائرة عسكرية متطورة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الطيار قفز بالمظلة من الطائرة بينما كان يتصدى لغارة جوية. وتردد أن حالته ليست خطيرة.

ولم تصدر معلومات رسمية حيال مصير المقاتلة نفسها.

وطالبت أوكرانيا منذ فترة طويلة بطائرات مقاتلة من طراز "إف 16" وحصلت على أولى هذه الطائرات صيف عام 2024.

وجرى توريد الطائرات الأمريكية من بلجيكا وهولندا والدنمارك والنرويج. ولاحقا، استلمت أوكرانيا أيضا طائرات ميراج فرنسية.

وتستخدم كييف بشكل رئيسي المقاتلات لصد الصواريخ الروسية وهجمات الطائرات المسيرة.

وفي منتصف أبريل/نيسان، قتل طيار أثناء مهمة. ولاحقا أكدت موسكو إسقاط طائرة "إف 16".

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