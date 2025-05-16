روبيو: اتفاق لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا يعتمد على محادثات مباشرة بين ترامب وبوتين

واشنطن- (د ب أ)

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الخميس بالتوقيت المحلي بأن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال محادثات مباشرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه قبل المحادثات المقررة بين الوفدين الأوكراني والروسي في تركيا اليوم الجمعة، قال روبيو لشبكة فوكس نيوز إن السبيل الوحيد لتحقيق تقدم هو أن يجلس ترامب وبوتين "على الطاولة" مقابل بعضهما البعض.

وأضاف "لا أعرف حتى الآن التاريخ ولا المكان الذي سيحدث فيه ذلك، لكنها حقا الفرصة الوحيدة في تلك المرحلة".

وتابع أن ترامب أدلى بتصريحات مماثلة في وقت سابق، مشيرا إلى أنه ربما يسافر إلى تركيا، في وقت قريب إذا اقتضت المحادثات ذلك وقال "إذا حدث أمر، فسأذهب يوم الجمعة إذا كان ذلك مناسبا".

ومن المتوقع أن تبدأ روسيا محادثات اليوم الجمعة مع وفد أوكراني حول إنهاء محتمل لغزوها.

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن وفده ينتظر لقاء الجانب الأوكراني في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت إسطنبول (0700 بتوقيت جرينتش).