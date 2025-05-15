موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين

نواكشوط - (د ب أ)

أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا، أعلى هيئة للإفتاء في البلاد تابعة للحكومة، اليوم الخميس فتوى تحظر استهلاك لحوم الدجاج المستورد من الصين.

وجاءت الفتوى بناء على طلب للإفتاء ورد للهيئة حول الحكم الشرعي لاستهلاك وبيع شحنة من الدجاج المستورد وصلت مؤخراً إلى الأسواق المحلية من الصين.

وجاء في نص الفتوى الصادرة اليوم، أن استيراد اللحوم يجب أن يكون من دول مسلمة أو كتابية، لأن ذبائح غيرهم محرّمة شرعاً.

وأكد المجلس أن الصين ليست من الدول الكتابية، وبالتالي لا يجوز شرعاً استهلاك لحومها إلا إذا ثبت ببينة موثوقة أن الذبح تم وفق الضوابط الشرعية على يد مسلم أو كتابي.

وأشار إلى أن من تحقق أو غلب على ظنه أن الدجاج غير مذكى، فعليه شرعاً إبلاغ الجهات المختصة، التي تتحمّل مسؤولية اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المستهلكين.