إعلان

ترامب: لديّ أفكارًا جيدة جدًا لغزة ودعونا نتدخل

01:42 م الخميس 15 مايو 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن لديه أفكارا لغزة يعتقد أنها جيدة جدا، مضيفة على لسانه: "اجعلوا غزة منطقة حرية ودعوا الولايات المتحدة تتدخل".

وأوضح ترامب، أنه سيكون فخورا بأن تتولى الولايات المتحدة الأمر في غزة وتجعلها منطقة حرية وتسمح بحدوث بعض الأمور الجيدة، مطالبا بوضع سكان القطاع في منازل يمكنهم أن يكونوا فيها بأمان.

وأكد ترامب، أنه يجب التعامل مع حركة حماس "لكن تذكروا أن 7 أكتوبر كان أحد أسوأ وأكثر الهجمات وحشية التي شهدها العالم".

وعلى مدار الأشهر الماضية، طالب الرئيس الأمريكي بترحيل سكان غزة إلى دول أخرى، لتولى الإدارة الأمريكية السيطرة على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب غزة الولايات المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بوكيه ورد وصرف فوري.. التأمينات تعتذر عن إيقاف معاش عبد الرحمن أبو زهرة
خبير جيولوجي يحذر: أقوى انفجارات شمسية تضرب الأرض الجمعة والسبت