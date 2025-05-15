ترامب: لديّ أفكارًا جيدة جدًا لغزة ودعونا نتدخل

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن لديه أفكارا لغزة يعتقد أنها جيدة جدا، مضيفة على لسانه: "اجعلوا غزة منطقة حرية ودعوا الولايات المتحدة تتدخل".

وأوضح ترامب، أنه سيكون فخورا بأن تتولى الولايات المتحدة الأمر في غزة وتجعلها منطقة حرية وتسمح بحدوث بعض الأمور الجيدة، مطالبا بوضع سكان القطاع في منازل يمكنهم أن يكونوا فيها بأمان.

وأكد ترامب، أنه يجب التعامل مع حركة حماس "لكن تذكروا أن 7 أكتوبر كان أحد أسوأ وأكثر الهجمات وحشية التي شهدها العالم".

وعلى مدار الأشهر الماضية، طالب الرئيس الأمريكي بترحيل سكان غزة إلى دول أخرى، لتولى الإدارة الأمريكية السيطرة على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق".