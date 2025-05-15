حاكم جمهورية القرم: هدنة الـ30 يوما خدعة لإعادة تسليح قوات أوكرانيا



وكالات

قال حاكم جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، إن فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا خدعة مكشوفة.

وأكد حاكم جمهورية القرم، أنه سيتم استغلال هذه الفترة لإعادة تسليح وتعزيز قوات كييف.

وتابع: "كما تظهر الممارسة، كييف غير قادرة البتة على الالتزام بأي اتفاقيات. هناك خداع متأصل في فكرة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما كشرط للمفاوضات، لأنه سيتم بالتأكيد استخدامه لإعادة تسليح وتعزيز القوات الأوكرانية"، وفقا لروسيا اليوم.

أضاف: "أنا واثق من أن رئيسنا، كالعادة، سيتخذ القرار الدقيق والصائب والخالي من الأخطاء والذي يتوافق مع المصالح الوطنية لروسيا".

وسبق أن صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الغرب يصر على هدنة لمدة 30 يوما لمنح كييف مجالا لاستعادة قدراتها العسكرية ومواصلة المواجهة مع روسيا.