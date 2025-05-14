كوريا الجنوبية وأمريكا تعقدان محادثات بشأن الرسوم الجمركية

سول - (د ب أ)

من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات بشأن الرسوم الجمركية هذا الأسبوع على هامش اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

ومن المقرر أن يزور الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير كوريا الجنوبية لحضور اجتماع وزراء تجارة أبيك، المقرر عقده غدا الخميس وبعد غد الجمعة في جزيرة جيجو، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يجري جرير محادثات ثنائية منفصلة مع الدول الكبرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، على هامش اجتماع أبيك.

ومن المتوقع أن يجري جرير محادثات بشأن الرسوم الجمركية مع وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي آن دوك جيون بعد غد الجمعة.