رويترز: مسؤول في إدارة ترامب يدعو إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الصين

وكالات

دعا مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الصين، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وجاء ذلك ردًا على إعلان بكين فرض رسوم جمركية بنسبة 84% على الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، ردًا على فرض الرئيس الأمريكي رسومًا بقيمة 104% على الصين، في إطار الحرب التجارية التي أعلنها الأربعاء الماضي.

وعلق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على الرسوم الجمركية الصينية قائلًا إن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين بنسبة 84% أمر مؤسف، وأن التصعيد الصيني سيتسبب في خسارة لها، مشيرًا إلى أنه على الصين أن تجلس إلى طاولة المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.