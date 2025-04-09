إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين متضررين من حرب غزة

وكالات

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الأربعاء في مستهل جولة له في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، أن بلاده مستعدة لاستقبال فلسطينيين متضررين من الحرب في قطاع غزة بشكل "مؤقت" حتى يتعافوا تمامًا من إصاباتهم ويكون الوضع في غزة آمنًا لعودتهم، حسب وكالة "رويترز".



وقال برابوو، إن بلاده يمكنها استقبال ألف فلسطيني من غزة في المرحلة الأولى، موضحًا، في بيان له، أنه وجه وزارة الخارجية الإندونيسية بإجراء مناقشات سريعًا مع الجانب الفلسطيني وغيره من الأطراف بشأن كيفية إجلاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب ونقلهم إلى إندونيسيا.



وتابع الرئيس الأندونيسي: "نحن مستعدون لإجلاء الجرحى والمصابين بالصدمات واليتامى".



وأكد سوبيانتو، قبيل انطلاقه في جولة خارجية تشمل تركيا ومصر وقطر، "التزام إندونيسيا بدعم سلامة الفلسطينيين واستقلالهم دفع حكومتنا إلى العمل بشكل أكثر فعالية".



وفي وقتٍ سابق، قدمت إندونيسيا مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وأشار سوبيانتو، إلى أن بلاده ترغب في تعزيز دورها في السعي لحل النزاع، موضحًا أن هذه الخطة ليست سهلة.



وتأتي تصريحات الرئيس الإندونيسي بعد شهرين من إعلان وزارة الخارجية الإندونيسية رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وذلك تعليقًا على المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شراء قطاع غزة وتهجير سكانه بشكل دائم.



ويُشار إلى أنه، في نهاية مارس الماضي، زعمت القناة 12 الإسرائيلية، أن "100 شخصًا من سكان غزة غادروا القطاع على الأرجح للعمل في قطاع البناء في إندونيسيا".



وبدورها، نفت وزارة الخارجية الإندونيسية تلك المزاعم التي أطلقها الإعلام الإسرائيلي مؤكدة أنه لا توجد اتفاقيات أو مناقشات مع أي طرف، بما في ذلك إسرائيل، بشأن نقل سكان من غزة إلى إندونيسيا.



والعام الماضي وقبل توليه الرئاسة رسميًا، قال برابوو سوبيانتو، إن إندونيسيا مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة إذا لزم الأمر.