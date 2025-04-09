الليلة الماضية.. الدفاع الروسية تُسقط 158 مسيرة أوكرانية

وكالات

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية قامت خلال الليل بتدمير واعتراض 158 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 11 من مناطق روسيا ومياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إنه في الفترة ما بين الساعة 20:00 مساء أمس الثلاثاء حتى الساعة 06:00 صباح اليوم، تم اعتراض وتدمير 158 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأوضح البيان التوزيع الجغرافي لهذه الحوادث، حيث تم تدمير:

- 67 مسيرة فوق إقليم كراسنودار.

- 29 مسيرة فوق مقاطعة روستو.

- 15 مسيرة فوق جمهورية شمال أوسيتيا الشمالية.

- 11 مسيرة فوق مقاطعة فورونيج.

- 10 مسيرة فوق مقاطعة كورسك.

- 5 مسيرات فوق مقاطعة بيلجورود.

- 3 مسيرات فوق جمهورية القرم.

- مسيرتان فوق مقاطعة بينزا ومسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات ساراتوف وأوريل وستافروبول.

- 7 مسيرات فوق مياه بحر آزوف و6 أخرى فوق مياه البحر الأسود.

وفي وقت لاحق من اليوم، أعلنت سلطات مقاطعة أورينبورج، أن قوات الدفاع الجوي صدت هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية على مطار عسكري في المقاطعة، دون وقوع ضحايا أو أضرار، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت مطارات مدنية في مناطق متفرقة من البلاد فرضت خلال الساعات الماضية قيودا مؤقتة على حركة الطيران بسبب خطر المسيرات الأوكرانية.