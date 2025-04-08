جوتيريش: المدنيون بغزة يعيشون في دوامة موت لا تنتهي

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أعاد فتح "أبواب الفواجع" في القطاع، مؤكدًا أن أكثر من شهر مرّ دون دخول أي مساعدات إنسانية.

وأضاف جوتيريش، أن غزة لم يدخلها طعام أو وقود أو أدوية أو حتى إمدادات تجارية منذ أكثر من 30 يومًا، مؤكدًا أن القطاع بات "ساحة قتل"، يعيش فيها المدنيون في "دوامة موت لا تنتهي".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن وقف إطلاق النار السابق، وإن كان مؤقتًا، أتاح تحرير عدد من "الأسرى" وسمح بوصول المساعدات الإنسانية، وهو ما يثبت قدرة المجتمع الدولي على التدخل الإنساني متى توفرت الإرادة.

واتهم جوتيريش إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها القانونية كقوة احتلال بموجب القانون الدولي، رافضًا الآليات الجديدة التي اقترحتها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في غزة، مشيرًا إلى أنها "قد تؤدي إلى تقييد شديد لحجم المساعدات".

وأكد أن الأمم المتحدة "لن تشارك في أي ترتيبات لا تحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد"، مذكرًا بأن إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري يخالف القانون الدولي بشكل واضح.

وحذر جوتيريش من أن قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في غزة باتت "مكبّلة"، في ظل غياب التنسيق، وتصاعد الانتهاكات، واستمرار الحصار المفروض على القطاع.