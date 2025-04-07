الجيش الإسرائيلي للكنيست: استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة أمر لا مفر منه

تل أبيب- (د ب أ)

أفادت تقديرات للجيش الإسرائيلي نُشرت، اليوم الإثنين، بأن إسرائيل بصدد الاستعداد للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال أسابيع، وفي بعض الحالات في وقت أقرب، بعد أن خلصت مناقشات عسكرية رفيعة المستوى إلى أن النقص الحاد في الإمدادات الأساسية في القطاع يستلزم إعادة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية لتجنب حدوث انتهاكات للقانون الدولي.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي أعضاء الكنيست أنه يقترب من المرحلة التي "لن يكون فيها أمامنا خيار سوى استئناف إدخال المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى القطاع، إلا إذا كنا نخاطر عمدا بمواجهة العواقب القانونية" وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت (واي نت).