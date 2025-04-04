أبو عبيدة: أسرى العدو يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها

وكالات

قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، إن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء محتجزون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها خلال الأيام الماضية.

وأضاف أبو عبيدة أن الكتائب قررت عدم نقل الأسرى من هذه المناطق، مع الإبقاء عليهم في ظل إجراءات تأمين مشددة "لكنها خطيرة على حياتهم".

وتابع أبو عبيدة، في تصريح صحفي، أن "العدو إذا كان معنيًا بحياة الأسرى، فعليه التفاوض فورًا لإجلائهم أو الإفراج عنهم"، مؤكدًا أن "قد أعذر من أنذر".

وحمل أبو عبيدة حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الإسرائيليين، مؤكدًا أن "لو كانت معنية بهم، لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته".