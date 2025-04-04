روبيو: ترامب يفقد صبره مع بوتين

بروكسل- (د ب أ)

قالت مصادر في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الجمعة إن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد تجاه روسيا فيما يحاول التفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وفي اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ترامب ربما لن يقبل بأساليب المماطلة التي يتبعها الرئيس الروسي لفترة أطول، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من المشاركين.

وقال إن الأمر ربما يستغرق أسابيع وليس أشهر، طبقا لما قاله المشاركون.

ولم يتضح في بادئ الأمر كيف سترد الولايات المتحدة إذا استمر بوتين على نفس المسار، حيث ينظر إلى فرض عقوبات جديدة أو تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الخيارات الممكنة.

ويسعى ترامب منذ أسابيع للتفاوض على وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية. وعلى عكس أوكرانيا، رفضت موسكو اقتراحا بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا.





