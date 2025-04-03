الجيش الروسي يستهدف مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية

موسكو – (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهدافها للمؤسسات الصناعية الصاروخية والفضائية الأوكرانية، بالإضافة لتدمير أهداف حيوية أخرى.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - "نفذ الطيران الحربي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، هجمات استهدفت كيانات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية، وخطوط إنتاج المركبات الجوية المسيرة، ومستودعات الذخيرة، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات للعدو في 148 منطقة".

وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز جدام، وثلاثة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 138 طائرة دون طيار".

كما "قامت وحدات من مجموعة قوات الشمال، على محور بيلجورود، بدحر تجمعات من القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ميروبولسكوي وبروكودي وبتروشيفكا في مقاطعة سومي، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 75 عسكرياً ودبابة وعربة قتالية مدرعة وأربع سيارات وثلاثة مدافع ميدانية ومحطة حرب إلكترونية".

كما عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية مواقعها، على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا وكوندراشوفكا وزاجورويكوفكا ونوفايا كروجلياكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوميخايلوفكا وريدكودوب ونوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، وستة مدافع ميدان، بما في ذلك مدفع هاوتزر إم 198، عيار 155 ملم أمريكي الصنع، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.

كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطا ومواقع هامة، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك ومينكوفكا وفيرولوبوفكا وتشاسوف يار وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 235 جنديًا، ودبابة وناقلة جند مدرعة، وسبع شاحنات صغيرة وأربع قطع مدفعية ميدانية، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة.





