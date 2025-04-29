أردوغان يتوجه إلى إيطاليا لحضور القمة الحكومية الرابعة بين البلدين

أنقرة- (د ب أ)

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في القمة الحكومية الرابعة بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتأتي زيارة أردوغان إلى روما، تلبية لدعوة تلقاها من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني.

وانطلقت الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان ووفده المرافق من مطار أسن بوغا في العاصمة أنقرة، حيث كان في وداعه نائبه جودت يلماز، ووالي أنقرة واصب شاهين.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية هاكان فيدان والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور غوكطاش والشباب والرياضة عثمان أشقن باق والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي والدفاع يشار غولر والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر والتجارة عمر بولاط.

كما يضم الوفد رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومستشار أردوغان للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغن.