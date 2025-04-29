مصرع 22 شخصًا في حريق مطعم شمال شرق الصين (فيديو)

(وكالات)

لقي 22 شخصًا مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق في أحد المطاعم الواقعة بمنطقة سكنية في مدينة لياويانج التابعة لمقاطعة لياونينج شمال شرق الصين، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بأسباب الحريق حتى الآن.

ووفق التقرير الرسمي، اندلع الحريق في تمام الساعة 12:25 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وسط حالة من الذعر بين سكان المنطقة، فيما سارعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع في محاولة للسيطرة على النيران وإنقاذ الضحايا.

Apr 29: twenty-two people were killed and three injured in a fire at 厨娘饭店 (Chuniang Restaurant) in Baita District (白塔区), Liaoyang (辽阳), Liaoning province…



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/1K2NTntTpj — Byron Wan (@Byron_Wan) April 29, 2025

وفي أول تعليق رسمي، وصف الرئيس الصيني شي جين بينج الحريق بأنه "درس قاسٍ يدعو للتفكر"، داعيًا السلطات المحلية إلى فتح تحقيق عاجل لكشف أسباب الكارثة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومحاسبة المسؤولين عن الحادث بأقصى سرعة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا".

ويأتي هذا الحادث، بعد أن شهدت الصين العام الماضي عدة انفجارات مميتة، من بينها انفجار وقع في مارس بمطعم في مقاطعة خبي الشمالية، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين، إضافة إلى انفجار آخر في برج سكني بمدينة شينزين جنوب البلاد في سبتمبر، أسفر عن وفاة شخص واحد.

ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحريق والكشف عن أسباب وقوعه.