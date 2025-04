مصرع 22 شخصًا في حريق مطعم شمال شرق الصين (فيديو)

(وكالات)

لقي 22 شخصًا مصرعهم وأُصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق في أحد المطاعم الواقعة بمنطقة سكنية في مدينة لياويانج التابعة لمقاطعة لياونينج شمال شرق الصين، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بأسباب الحريق حتى الآن.

ووفق التقرير الرسمي، اندلع الحريق في تمام الساعة 12:25 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وسط حالة من الذعر بين سكان المنطقة، فيما سارعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع في محاولة للسيطرة على النيران وإنقاذ الضحايا.

Apr 29: twenty-two people were killed and three injured in a fire at 厨娘饭店 (Chuniang Restaurant) in Baita District (白塔区), Liaoyang (辽阳), Liaoning province…



