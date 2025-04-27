نتنياهو: دمرنا خلال ساعات أسلحة وصواريخ كان حزب الله يعدها منذ 30 عاما

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن جيش الاحتلال سبب صدمة مروعة لحزب الله اللبناني بعملية تفجير أجهزة النداء "البيجر".

وأشار نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر خلال ساعات أسلحة وصواريخ كان حزب الله يعدها منذ 30 عاما.

وأوضح نتنياهو، أنه قرر ألا يبلغ الأمريكيين بشأن استهداف الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله إلا عندما تكون المقاتلات الإسرائيلية في الجو قبيل تنفيذ العملية.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن بعض الأشخاص لا يمكن استبدالهم فعلا ونصر الله واحد منهم وقد قتلته إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتال نصرالله يوم 27 سبتمبر الماضي، عبر استهدافه بغارات أسقط خلالها ما يزيد عن 80 طنا من المتفجرات على موقع تواجد الأمين العام الأسبق للجماعة اللبنانية الموالية لإيران.