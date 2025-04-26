القسام تنشر مشاهد لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه الاحتلال (فيديو)

وكالات

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قبل قليل مقطع فيديو مصور لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه جيش الاحتلال قبل عدة أيام.

وجاء في الفيديو انتشال أحد الأسرى من تحت الأنقاض ووضع أكسجين له لمساعدته على التنفس، وقد ذكر الأسير أن جسده يؤلمه بالكامل.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، مؤكدًا أن الحرب لن تنتهي قبل القضاء على قدرات حماس العسكرية بشكل كامل واستعادة جميع الأسرى المحتجزين لديها في القطاع.