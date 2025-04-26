وزير الخارجية البريطاني يتوجه إلى الخليج لزيارة عُمان وقطر

لندن- (د ب أ)

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى سلطنة عمان في أول زيارة لها منذ توليه المنصب.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن لامي سوف يتوجه إلى الخليج العربي اليوم السبت، بعد حضور جنازة البابا فرنسيس الأول في فاتيكان سيتي إلى جانب رئيس الوزراء كير ستارمر.

وفي سلطنة عُمان، سوف يناقش الوزير البريطاني المحادثات الأمريكية الإيرانية التي تهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.

كما سيزور قطر ويجري محادثات مع قادتها بشأن تعزيز التجارة مع المملكة المتحدة.

وتمنح الزيارتان وزير الخارجية فرصة مناقشة أحدث جهود إرساء السلام في الصراع بين إسرائيل وحماس والتهديدات التي يشكلها المسلحون الحوثيون على الشحن في البحر الأحمر.

وقبل الزيارة، قال لامي "علاقة المملكة المتحدة بالخليج مازالت تستمر في التطور من قوة إلى قوة".

وأضاف "تسفر شراكاتنا عن فرص استثمارية هائلة في المملكة المتحدة وتوفير وظائف في صناعات المستقبل التي تشكل جوهر خطتنا من أجل التغيير".

وتابع "ولكن تعزيز النمو يعتمد على بناء الاستقرار. ومن الحيوي إجراء مناقشات وثيقة مع شركائنا مثل قطر وسلطنة عُمان لتعزيز الأمن في المنطقة وهذا يشمل مواجهة النشاط الخبيث الإيراني في المنطقة وإنهاء الحرب في غزة".