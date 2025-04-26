الجيش الهندي: جنود باكستانيون أطلقوا النار على مواقع هندية على طول الحدود في كشمير

سريناجار، الهند- (أ ب)

قال الجيش الهندي إن جنودا باكستانيين أطلقوا النار على مواقع هندية على طول الحدود في كشمير المتنازع عليها خلال الليل.

وأضاف الجيش الهندي في بيان اليوم السبت أن جنودًا من عدة مواقع للجيش الباكستاني أطلقوا النار ليلًا على قوات هندية "عبر خط السيطرة" في كشمير. وأضاف البيان أن "القوات الهندية ردت بالأسلحة الخفيفة بشكل مناسب"، واصفًا إطلاق النار بأنه "غير مبرر".

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، حسب البيان.

وكان الجيش الهندي قد قال أمس الجمعة إن جنودا باكستانيين أطلقوا النار على موقع هندي في قطاع جوريز بأسلحة صغيرة في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من باكستان، ولم يتسن التحقق من صحة الحوادث بشكل مستقل. يشار إلى أنه في السابق، تبادل كل جانب الاتهامات ببدء مناوشات حدودية في منطقة الهيمالايا.

وساد هدوء حذر في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير اليوم السبت. وكانت الأسواق والمحلات التجارية مفتوحة، ولم يتم تسجيل أي عمليات إخلاء من القرى الواقعة قرب خط السيطرة.