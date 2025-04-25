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أثينا ترفض عودة اللاجئين من ألمانيا

04:49 م الجمعة 25 أبريل 2025

أثينا

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(د ب أ)

أوضحت الحكومة اليونانية أنها لا ترغب باستعادة اللاجئين الذين قدموا طلبات اللجوء في البداية في اليونان ثم قدموا طلبا آخر في ألمانيا.

ونقلت قناة "سكاي" الإخبارية عن وزير الهجرة ماكيس فوريديس قوله إن مثل هذه العودة غير مطروحة في ظل الظروف الحالية. وقال فوريديس: "طالما أنه ليس هناك توزيع عادل للأعباء في الاتحاد الأوروبي، لن تقبل اليونان عودة أي لاجئين".

وذكر الوزير أنه إذا كانت هناك طلبات للعودة من ألمانيا، فستدرسها أثينا بعناية، ومع ذلك أوضح فوريديس "أننا لن نكون منفتحين بشكل خاص على مثل هذا الطلب على أى حال ".

وحكمت المحكمة الإدارية الألمانية الاتحادية قبل نحو أسبوعين بالسماح بترحيل المهاجرين العزاب الأصحاء الذين يمكن توظيفهم إلى اليونان.

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