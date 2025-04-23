وفاة فؤاد المبزع أول رئيس تونسي بعد ثورة يناير 2011

وكالات

أعلنت عائلة الرئيس التونسي الأسبق، فؤاد المبزع، مساء الأربعاء، وفاته عن عمر ناهز 92 عاماً.

المبزع، الذي تولى منصب رئيس الجمهورية بالنيابة بعد الثورة التونسية وسقوط نظام زين العابدين بن علي في يناير 2011، يعتبر أحد أبرز الشخصيات السياسية التي طبعت المشهد التونسي في فترة حرجة من تاريخ البلاد.

وُلد محمد فؤاد المبزع في 13 يونيو 1933 في العاصمة تونس، وتلقى تعليمه الثانوي في المدرسة الصادقية المرموقة، قبل أن ينتقل إلى باريس لدراسة القانون والاقتصاد.

خلال مسيرته السياسية الطويلة، تقلّد المبزع عدداً من المناصب العليا، حيث شغل منصب مدير الأمن الوطني بين عامي 1965 و1967، ثم تولى رئاسة بلدية تونس بين 1969 و 1973. وفي عام 1973، أصبح وزيراً للشباب والرياضة، ثم وزيراً للصحة في 1978، وتولى لاحقاً حقيبتي الشؤون الثقافية والإعلام عام 1979، حيث استمر في وزارة الثقافة حتى يناير 1981، وفي الإعلام حتى ديسمبر 1980.

كما مثل تونس على الساحة الدولية، إذ شغل منصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 1981 و1986، ثم سفيراً لبلاده في المغرب من 1986 إلى 1987. كما ترأس بلدية قرطاج بين عامي 1995 و1998.

في أواخر حكم الرئيس الحبيب بورقيبة، عُيّن مجدداً وزيراً للشباب والرياضة في أكتوبر 1987، وواصل مهامه في المنصب بعد صعود زين العابدين بن علي إلى الحكم، حتى يوليو 1988.

كان المبزع عضواً بارزاً في الحزب الاشتراكي الدستوري، ثم في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي خلفه، حيث انتُخب نائباً في مجلس النواب لسبع دورات متتالية من 1964 حتى 2004، وشغل منصب رئيس المجلس من عام 1997 حتى تسلّمه الرئاسة المؤقتة للبلاد في 15 يناير 2011.

وبعد الإطاحة ببن علي، عُيِّن المبزع رئيساً مؤقتاً لتونس، واستقال من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في 18 يناير 2011 في إطار التمهيد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

واصل المبزع مهامه كرئيس مؤقت حتى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو 2011، والتي أفضت لاحقاً إلى انتخاب المنصف المرزوقي رئيساً للمرحلة الانتقالية في سبتمبر من نفس العام.

ويُعد فؤاد المبزع واحداً من سبعة رؤساء مروا على تونس منذ إعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهم: الحبيب بورقيبة، زين العابدين بن علي، فؤاد المبزع (رئيس بالنيابة)، المنصف المرزوقي (رئيس مؤقت)، الباجي قائد السبسي، محمد الناصر (بالنيابة بعد وفاة السبسي)، وأخيراً قيس سعيد.