الفاتيكان يودع البابا فرنسيس الأول.. ووصول جثمانه لكاتدرائية القديس بطرس

(وكالات)

تحرك موكب نقل جثمان البابا فرنسيس الأول، اليوم الأربعاء، من الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس، حيث وُضع التابوت داخل الكنيسة التاريخية لإتاحة الفرصة أمام المصلين والزوار لإلقاء نظرة الوداع على البابا الراحل، في مشهد مؤثر يُتوقّع أن يستمر على مدار ثلاثة أيام.

وتم وضع التابوت بشكل غير تقليدي على المذبح الرئيسي للكاتدرائية العتيقة، التي تعود إلى القرن السادس عشر، دون رفعه على منصة كما جرت العادة مع البابوات السابقين، ليظل أقرب إلى الناس، في إشارة رمزية تتماشى مع نهجه المتواضع.

The bells of St Peter’s tolled as Pope Francis’ body was carried in a procession through Vatican City



Mourners watched in as his simple casket was taken into the basilica, along the same path he walked days earlier in a surprise final appearance.#VMNews pic.twitter.com/CPE93JJ4Cl — Virgin Media News (@VirginMediaNews) April 23, 2025

وفي ظل توافد حشود من المصلين وسياح من مختلف أنحاء العالم، شددت الشرطة الإيطالية إجراءاتها الأمنية داخل وحول الفاتيكان، حيث انتشرت الدوريات الراجلة وعلى الخيول تحسبًا لأي طارئ، خاصة مع توقع وصول عدد من رؤساء الدول وكبار الشخصيات الدولية للمشاركة في مراسم التشييع الرسمية.

وقد فُتحت أبواب الكاتدرائية، وستظل مفتوحة أيضًا طوال يوم الخميس، قبل أن تُختتم فترة الحداد العام مساء الجمعة الساعة 7، استعدادًا للجنازة التي ستُقام صباح السبت في الساعة العاشرة بساحة القديس بطرس.

وكان البابا فرنسيس الأول، الذي توفي يوم الاثنين عن عمر ناهز 88 عامًا إثر سكتة دماغية وقصور في القلب، قد أحدث تحولًا كبيرًا في صورة الكنيسة الكاثوليكية خلال فترة حبريته، إذ كان أول بابا من أمريكا الجنوبية.