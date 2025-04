الفاتيكان يودع البابا فرنسيس الأول.. ووصول جثمانه لكاتدرائية القديس بطرس

(وكالات)

تحرك موكب نقل جثمان البابا فرنسيس الأول، اليوم الأربعاء، من الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس، حيث وُضع التابوت داخل الكنيسة التاريخية لإتاحة الفرصة أمام المصلين والزوار لإلقاء نظرة الوداع على البابا الراحل، في مشهد مؤثر يُتوقّع أن يستمر على مدار ثلاثة أيام.

وتم وضع التابوت بشكل غير تقليدي على المذبح الرئيسي للكاتدرائية العتيقة، التي تعود إلى القرن السادس عشر، دون رفعه على منصة كما جرت العادة مع البابوات السابقين، ليظل أقرب إلى الناس، في إشارة رمزية تتماشى مع نهجه المتواضع.

The bells of St Peter’s tolled as Pope Francis’ body was carried in a procession through Vatican City



Mourners watched in as his simple casket was taken into the basilica, along the same path he walked days earlier in a surprise final appearance.