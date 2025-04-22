نائب أوكراني بارز يُمنع من السفر للخارج والسبب زيلنسكي

وكالات

كشف النائب الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، عن منعه من السفر إلى مدينة ستراسبورغ لحضور مؤتمر تابع للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، متهماً السلطات الأوكرانية بالتضييق عليه سياسيًا.

وأوضح غونتشارينكو أن حرس الحدود أوقفوه تنفيذًا لتعليمات صادرة من مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، واصفًا القرار بأنه محاولة لعزله سياسيًا، بعد أن كان قد صوت منفردًا ضد قرار البرلمان بتمديد التعبئة العامة دون تحديد مدة الخدمة العسكرية.

وأشار إلى أن المؤتمر في ستراسبورغ يتناول قضية المهاجرين، وهو من تنظيم اللجنة التي يرأسها بنفسه، معربًا عن استغرابه من منعه رغم أهميته ودوره.

وفي السياق نفسه، اتهمت النائبة إيرينا غيراشينكو، عن حزب "التضامن الأوروبي"، السلطات الأوكرانية باستغلال الدبلوماسية البرلمانية كأداة للضغط السياسي، معتبرة أن منع غونتشارينكو جاء نتيجة لاتصالاته مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ورفضه التصويت لصالح الأحكام العسكرية، محذرة من أن البلاد تسير نحو نظام استبدادي.

يُذكر أن رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، كان قد لوّح باتهامات بـ"التعاون مع روسيا" ضد كل من يعارض تمديد الأحكام العرفية، فيما سبق النائب أرتيوم دميتريوك "الذي غادر البلاد"، أن حذر من إجراءات قد تطال النواب المعارضين.