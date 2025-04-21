إعلان

إسرائيل تعلن عن خطط لتوسيع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة

01:32 م الإثنين 21 أبريل 2025

بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، عن خطة لإقامة خمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ضمن مساعٍ حكومية لفرض واقع استيطاني دائم على الأرض.

وخلال افتتاح طريق جبلي جديد في مستوطنة "غوش عتصيون"، وصفه بأنه "الأطول في الضفة الغربية"، اعتبر سموتريتش أن الطريق يمثل "حلقة وصل إضافية ضمن عملية تطبيع الاستيطان"، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل على تمرير خطط لبناء 3600 وحدة سكنية جديدة في المنطقة، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

وجاءت التصريحات وسط مشاركة عدد من نواب الكنيست ومسؤولين حكوميين، في فعالية كشفت عن نوايا إسرائيلية متسارعة لتعزيز الاستيطان، خاصة في المناطق الاستراتيجية جنوب القدس.

بالتزامن مع ذلك، تتصاعد دعوات من داخل الحكومة الإسرائيلية لتطبيق "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على الضفة الغربية، وهي دعوات تتكرر على لسان وزراء يعتبرون أن ضم الضفة بات أولوية قصوى.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن هذه التوجهات لا تقتصر على التصريحات، بل تُترجم إلى خطوات تنفيذية على الأرض، إذ أكد يوني دانينو، رئيس مديرية الاستيطان بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن ما يجري هو "ضم فعلي وغير معلن" للضفة الغربية.

وتمت المصادقة على أكثر من 14 ألف وحدة استيطانية خلال الربع الأول من عام 2025، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم اعتماده في فترات سابقة، ما يشير إلى تسارع كبير في مشاريع التوسع الاستيطاني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مستوطنات الضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحوثيون: نفذنا 4 عمليات ضد أهداف إسرائيلية وحاملتي طائرات أمريكية

إعلان

إعلان

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى تاريخي
القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو
قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب