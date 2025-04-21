إسرائيل تعلن عن خطط لتوسيع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة

(وكالات)

كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، عن خطة لإقامة خمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ضمن مساعٍ حكومية لفرض واقع استيطاني دائم على الأرض.

وخلال افتتاح طريق جبلي جديد في مستوطنة "غوش عتصيون"، وصفه بأنه "الأطول في الضفة الغربية"، اعتبر سموتريتش أن الطريق يمثل "حلقة وصل إضافية ضمن عملية تطبيع الاستيطان"، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل على تمرير خطط لبناء 3600 وحدة سكنية جديدة في المنطقة، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

وجاءت التصريحات وسط مشاركة عدد من نواب الكنيست ومسؤولين حكوميين، في فعالية كشفت عن نوايا إسرائيلية متسارعة لتعزيز الاستيطان، خاصة في المناطق الاستراتيجية جنوب القدس.

بالتزامن مع ذلك، تتصاعد دعوات من داخل الحكومة الإسرائيلية لتطبيق "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على الضفة الغربية، وهي دعوات تتكرر على لسان وزراء يعتبرون أن ضم الضفة بات أولوية قصوى.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن هذه التوجهات لا تقتصر على التصريحات، بل تُترجم إلى خطوات تنفيذية على الأرض، إذ أكد يوني دانينو، رئيس مديرية الاستيطان بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن ما يجري هو "ضم فعلي وغير معلن" للضفة الغربية.

وتمت المصادقة على أكثر من 14 ألف وحدة استيطانية خلال الربع الأول من عام 2025، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تم اعتماده في فترات سابقة، ما يشير إلى تسارع كبير في مشاريع التوسع الاستيطاني.