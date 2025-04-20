رئيس الأركان الإسرائيلي من الجولان: نحن هنا للدفاع عن أنفسنا وكشف أية تحركات

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، إن الجولان منطقة حيوية وقد دخلها جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على نقاط مفتاحية.

وأضاف زامير خلال زيارته إلى الجولان المحتل: "نحن هنا في موقع استراتيجي للدفاع عن أنفسنا وكشف أية تحركات.. لا نعرف كيف ستتطور الأمور هنا لكن وجودنا له أهمية أمنية بالغة".

وفي ديسمبر الماضي، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القسم الذي تحتله بلاده وضمته من هضبة الجولان السورية سيظل إسرائيليا إلى الأبد، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في القدس: "الجميع يدركون الأهمية الكبيرة لوجودنا في الجولان وليس على سفح الجولان".

وأضاف أن الجولان سيكون جزءا من دولة إسرائيل إلى الأبد، علما أنه يشرف على هضاب الجليل وبحيرة طبريا.