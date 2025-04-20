الأونروا: أكثر من 90 ألف نازح في 115 مركز إيواء بقطاع غزة

وكالات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنها تدير حاليًا 115 مركز إيواء في كافة أنحاء قطاع غزة يعيش فيها "أكثر من 90 ألف نازح"، وسط استمرار الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وأفادت الوكالة في تدوينة على حسابها بمنصة "إكس"، بأن "الوضع الإنساني المتدهور في غزة يزداد سوءًا نتيجة القصف واستمرار الحصار الذي يحظر دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية".

وأشارت الأونروا، إلى أن الأمم المتحدة تقدر بأن ما يقارب 420 ألف شخص نزحوا مجددًا منذ انهيار وقف إطلاق النار.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 18 مارس الماضي، منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد 51,157 شخصًا وإصابة 116,724 آخرين منذ أكتوبر 2023.