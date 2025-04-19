إيران: الوفد الأمريكي لم يطرح حتى الآن أي ملفات غير مرتبطة بالملف النووي

وكالات



أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن محادثات اليوم في روما نجحت في التوصل إلى تفاهم أفضل بالنسبة لمجموعة من المبادئ والأهداف، مشيرًا إلى أن طهران ستكون لديها فرصة أكبر لمناقشة التفاصيل ورسم إطار للاتفاق خلال المحادثات التقنية.



وأكد وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، أن المحادثات التقنية ستبدأ الأربعاء المقبل على مستوى الخبراء في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن هناك لقاء سيعقد السبت المقبل في عمان لبحث عمل الخبراء ورؤية مدى الاقتراب من أسس الاتفاق.



وأشار الوزير إلى أن الجانب الإيراني أكد خلال اللقاء أن طهران تتفاوض بشأن الملف النووي فقط ولن نقبل التفاوض على قضايا أخرى، لافتًا إلى أن الوفد الأمريكي لم يطرح حتى الآن أي ملفات غير مرتبطة بالملف النووي خلال المحادثات.



وتابع: سيكون لوكالة الطاقة الذرية دور في أي اتفاق محتمل لكن ليس داخل غرف المفاوضات وستكون هي المسؤولة عن الرقابة على التزاماتنا.



وفي السياق ذاته كان عراقجي، قد أشاد في وقت سابق من ظهر اليوم بالمحادثات التي أُجريت اليوم السبت، مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في روما، قائلًا إنها "كانت بناءة و استشرافية".



وانتهت، اليوم السبت، الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي جرت في قاعتين منفصلتين، وتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، نقل الرسائل بين الطرفين، وفق ما قالته الخارجية الإيرانية، ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثالثة من المفاوضات يوم السبت المقبل بسلطنة عمان.