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احتجاجات مستمرة في كوريا الجنوبية تنديدًا بالحرب على غزة (صور+فيديو)

04:06 م السبت 19 أبريل 2025

احتجاجات مستمرة في كوريا الجنوبية تنديدًا بالحرب ع

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وكالات

تتواصل المظاهرات والفعاليات المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في كوريا الجنوبية. إذ نظم عشرات المواطنون، اليوم السبت، احتجاجات ضمن فعاليات مناصرة لغزة.

وفي 15 أبريل الجاري، نظم طلاب من جامعة سيول الحكومية في كوريا الجنوبية احتجاجًا على زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى الجامعة، هاتفين بشعارات منها "عار عليكم نواب الكونجرس". "أيديكم ملطخة بالدماء أيضًا".

وطالبوا فيها بإطلاق سراح زملائهم الطلاب في الولايات المتحدة، المتضامنين مع فلسطين، كما رفعوا أسماء الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وخلال شهر أبريل الجاري، نظم الكوريون الجنوبيون عدة احتجاجات ضد حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 1,783 شخصًا وإصابة 4,683 آخرين، ليرتفع عدد الضحايا إلى 51,157 شهيدًا و 116,724 مصابًا منذ أكتوبر 2023، وفق ما أعلنته وزارة الصحة بغزة اليوم السبت.

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