احتجاجات مستمرة في كوريا الجنوبية تنديدًا بالحرب على غزة (صور+فيديو)

وكالات

تتواصل المظاهرات والفعاليات المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في كوريا الجنوبية. إذ نظم عشرات المواطنون، اليوم السبت، احتجاجات ضمن فعاليات مناصرة لغزة.

وفي 15 أبريل الجاري، نظم طلاب من جامعة سيول الحكومية في كوريا الجنوبية احتجاجًا على زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى الجامعة، هاتفين بشعارات منها "عار عليكم نواب الكونجرس". "أيديكم ملطخة بالدماء أيضًا".

